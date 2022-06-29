В Набережных Челнах ночью в квартире из-за хлопка газа пострадал один человек

Газоснабжение в доме уже восстановлено. Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

В ночь на 29 июня – в 1.25, в Набережных Челнах в одной из квартир дома №35 на проспекте Мусы Джалиля произошел хлопок газа. С места происшествия в больницу с ожогами увезли 36-летнгего мужчину.

Сети не повреждены, газоснабжение в доме восстановлено, цитирует «БИЗНЕС Online» представителя компании «Газпром трансгаз Казань».

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