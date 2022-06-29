Служба безопасности главы Татарстана прекратила свою деятельность как юрлицо

Организация занимавшаяся охраной, в том числе и действующего главы региона Рустама Минниханова, работала с 1992 года. Фото: president.tatarstan.ru

Как юридическое лицо служба безопасности главы Татарстана перестала существовать весной этого года. Так, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», из ЕГРЮЛ ее исключили 15 апреля.

Напомним, служба безопасности руководителя Татарстана была создана в 1992 году и всегда была подотчетна Кабмину республики. После нее охраной первого лица региона занимаются сотрудники Росгвардии.

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