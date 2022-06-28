В Набережных Челнах улицу Haier реконструировали на 47,7%

Проезжую часть улицы уже расширили до двух полос. Фото: nabchelny.ru

В автограде Татарстана продолжают работы по реконструкции улицы Haier. На сегодня она выполнена уже на 47,7%. Так, там расширили существующею дорогу до двух полос и установили освещение.

Отметим, что все работы там должны завершить до 24 октября.

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