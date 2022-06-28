В мечетях Казани начали принимать заявки на пожертвования на Курбан-байрам-2022

Праздник в этом году в Татарстане отметят 9 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 9 июля мусульмане отметят Курбан-байрам-2022. В этот день проведут обряды заклания животных. А пока начат прием заявок от всех желающих, которые хотят принести пожертвования. Так, оставить их можно в мечетях города или в благотворительном фонде «Закят».

Также можно будет оставить заявку на участие в благотворительности. А именно, приобрести барана, мясо которого раздадут нуждающимся.

Отметим, что по единогласному решению Совета казыев и Совета улемов республики размер нисаба для совершения Курбана в этом году определен в размере 32 тысяч рублей. Мусульманин обязан совершить жертвоприношение, если он имеет в наличии эту сумму за вычетом долгов и обязательных расходов.

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