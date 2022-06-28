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Происшествия28 июня 2022 15:31

В Набережных Челнах автомобиль со студентами врезался в грузовик, пострадали четыре человека

Двое из них находятся в тяжелом состоянии
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В обстоятельствах произошедшего ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

В обстоятельствах произошедшего ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 28 июня в промышленной зоне Набережных Челнов легковой автомобиль, в котором ехали четверо студентов местного колледжа, врезался в грузовик МАЗ. В результате пострадали все, кто находился в салоне легковушки. Двое студентов были госпитализированы в больницу. Их состояние оценивалось как тяжелое. Еще двое получили травмы средней тяжести.

По предварительным данным, авария произошла в тот момент, когда водитель большегруза пошел на разворот, не перестроившись на положенную полосу проезжей части. В обстоятельствах произошедшего ДТП продолжают разбираться сотрудники ГИБДД.

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