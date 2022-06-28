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Общество28 июня 2022 15:17

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко отдал свой бизнес жене

Занимая пост министра, он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Он был недавно назначен главой республиканского ведомства. Фото: mpt.tatarstan.ru

Он был недавно назначен главой республиканского ведомства. Фото: mpt.tatarstan.ru

Недавно назначенный глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко должен расстаться со своим бизнесом. Занимая пост министра, он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью.

Он принял решение передать 100% доли в ООО «Кориб» в доверительное управление своей супруге Лилии Коробченко. Также ей, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», он отдал долю в ФК «КАМАЗ», Агентстве по привлечению инвестиций Набережных Челнов и ТД «Текоя», а долю в УК «Кориб» некому Георгию Гасиеву.

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