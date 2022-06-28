Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко отдал свой бизнес жене

Он был недавно назначен главой республиканского ведомства. Фото: mpt.tatarstan.ru

Недавно назначенный глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко должен расстаться со своим бизнесом. Занимая пост министра, он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью.

Он принял решение передать 100% доли в ООО «Кориб» в доверительное управление своей супруге Лилии Коробченко. Также ей, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», он отдал долю в ФК «КАМАЗ», Агентстве по привлечению инвестиций Набережных Челнов и ТД «Текоя», а долю в УК «Кориб» некому Георгию Гасиеву.

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