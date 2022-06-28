На рекультивацию иловых полей в Казани выделили 636,1 миллиона рублей

Освоить эту сумму и закончить намеченные работы там должны до 30 ноября 2023 года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На сайте госзакупок появился тендер на рекультивацию иловых полей в Казани. На это из федерального и республиканского бюджета выделили 636,1 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, за эти деньги подрядчик должен провести земельные работы по засыпке, выровнять слои из песка и щебня, установить георешетки, а также смонтировать трубопроводные системы сбора и отведения фильтрата. Все это должно быть сделано до 30 ноября 2023 года.

Напомним, что иловые поля в Казани находятся у поселков Отары и Победилово. Они занимают площадь 100 гектаров. Рекультивация этих полей – первый в России подобный проект. Его полная реализация обойдется в более чем 8,1 миллиарда рублей.

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