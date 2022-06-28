В Набережных Челнах самые низкие тарифы на ЖКУ в Татарстане

Ситуация не изменится даже после повышения тарифов с 1 июля. Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, что автоград Татарстана находится на первом месте среди городов республики по самым низким ценам на ЖКУ. И это даже с учетом повышения тарифов, которое традиционно произойдет 1 июля.

Так, с этой пятницы жители Набережных Челнов за водоотведение будут платить 19,14 рублей за кубометр. Это практически в 1,5-2 раза дешевле чем в Елабуге и Казани где этот тариф составляет 32,9 рублей и 27,6 рублей.

За отопление же в татарстанском автограде население будет платить 1 920 рублей и 5 копеек за одну гигакалорию. А вот жителям Елабуги, Бугульмы и Казани она обойдется с 1 июля в 2 334 рубля и 3 копейки, 2326 рублей и 1 копейку, 2006 рублей и 2 копейки соответственно

За воду в Набережных Челнах будут платить 25 рублей 1 копейку за кубометр, в Альметьевске - 49,3 рубля, а в Казани - 24,8 рубля.

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