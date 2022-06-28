Амир Мохаммад уходит из курского «Авангарда» в татарстанский «КАМАЗ»

Футболисту 26 лет. Фото: vk.com/avangard_1958

Полузащитник курского «Авангарда» Амир Мохаммад переходит в футбольный клуб «КАМАЗ» (Набережные Челны), выступающий в Футбольной национальной лиге, которая с нового сезона вернет себе прежнее название – Первая лига.

Отметим, что 26-летний спортсмен успел сыграть за команду из Курска 36 матчей и отличиться семью голами

- Мы благодарим Амира за время, проведенное в нашей команде, и желаем новых успехов на футбольном поле! – гласит официальное сообщение пресс-службы «Авангарда».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram