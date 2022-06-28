О применении с 1 июля 2022 года специального налогового режима АУСН рассказал глава УФНС Татарстана Марат Сафиуллин

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28 июня в Кабмине Татарстана состоялся брифинг с участием руководителя УФНС республики Марата Сафиуллина.

В своем выступлении он отметил, что Федеральная налоговая служба продолжает переносить исчисление налогов и подготовку отчетности на свою сторону, снижая издержки налогоплательщиков. Минимизацией административной нагрузки и издержек налогоплательщика как раз и является специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

- АУСН - первый налоговый режим в мире, который позволяет полностью считать налоги с касс и банковских счетов за налогоплательщика. Режим рассчитан на компании и индивидуальных предпринимателей, у которых работает не более пяти человек, чей годовой доход не превышает 60 млн. рублей, расчетные счета открыты в уполномоченных ФНС России банках, зарплата выплачивается в безналичной форме. Эксперимент проводится в 2 этапа, в период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года АУСН смогут применять вновь созданные российские организации и вновь зарегистрированные ИП, а с 1 января 2023 года – все остальные налогоплательщики, - сказал Сафиуллин.

Также руководитель УФНС Татарстана сообщил о главном отличии от других систем налогообложения: для организаций и ИП, которые перейдут на новый спецрежим, установлен нулевой тариф взносов.

- Это касается пенсионных, медицинских взносов, а также взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Несмотря на освобождение налогоплательщиков в рамках данного режима от уплаты страховых взносов, у работников сохраняются все социальные гарантии, которые будут обеспечиваться из федерального бюджета. То есть начисление пенсии, оплата больничных, социальное страхование и другие социальные гарантии будут обеспечены в полном объеме. Уверен, нулевые ставки должны помочь предпринимателям «обелить» зарплаты работников, - обратил внимание Марат Сафиуллин.

Налог по АУСН рассчитывается и уплачивается ежемесячно. Налог исчисляется непосредственно налоговым органом на основе данных о доходах и расходах налогоплательщика, полученных от ККТ, уполномоченной кредитной организации, а также о доходах, отраженных налогоплательщиком в личном кабинете. Банк предоставляет налогоплательщику возможность подтверждения или корректировки передаваемых данных. До 7-го числа месяца следующего за истекшим налогоплательщику следует проверить, правильно ли банк разметил операции, на основе которых будет рассчитываться налог. Сумму налога, которую надо уплатить по итогам месяца, налоговый орган сообщает налогоплательщику не позднее 15-го числа следующего месяца. Не позднее 25-го числа месяца следующего за истекшим налогоплательщик должен уплатить налог.

Переход на данный налоговый режим является добровольным, поэтому в своем выступлении Сафиуллин рекомендовал каждому налогоплательщику самостоятельно определиться с переходом на АУСН и пригласил принять участие в еженедельных «открытых классах».

На сайте ФНС России размещена промостраница, где разъясняются условия применения АУСН, даются ответы по типовым жизненным ситуациям.