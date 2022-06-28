В Казани в здании с «Пятерочкой» произошел пожар

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 28 июня, на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Рахимова в здании, где на первом этаже находится магазин «Пятерочка», а на втором – офисные помещения.

- По прибытию на место происшествия было установлено, что возгорание произошло именно в одном из офисов на втором этаже, - сообщили в МЧС Татарстана.

Пожарным удалось предотвратить переход огня на магазин. Пламя было потушено. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Причину его возникновения установят дознаватели Госпожнадзора.

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