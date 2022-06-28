В Казани жителя Москвы отдали под суд за особо крупное мошенничество

Речь идет о хищении путем обмана более 6 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершено расследование уголовного дела 41-летнего жителя Москвы, 50-летнего жителя Казани и 43-летнего жителя Лаишевского района. В зависимости от роли каждого они обвиняются в особо крупном мошенничестве, сообщает прокуратура Татарстана.

- После утверждения обвинительного заключения все материалы этого дела были направлены на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани, - также отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с октября 2018 по апрель 2019 года в столице Татарстана обвиняемые через посредников получили 4,8 миллиона рублей. Эти деньги им передали родственники двух мужчин, которых надолго посадили за особо тяжкие преступления. Они хотели смягчения приговора через оплату услуг адвоката и взятки в суде. Но злоумышленники обманули их. Забрали деньги и не стали выполнять своих обещаний.

Кроме того, фигуранты дела из Москвы и Казани обвиняются еще и в хищении у жителя столицы Татарстана 1,3 миллиона рублей. Мужчину обманули, пообещав ему помочь устроиться на работу в правоохранительные органы.

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