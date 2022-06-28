Казанский химик изобрел зоошампунь, который не имеет аналогов в мире

Ученый рассчитывает на грант, на который он намерен начать серийное производство своего шампуня. Фото: media.kpfu.ru

Ассистенту кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института им А.М Бутлерова КФУ Семену Романову удалось создать новую противомикробную композицию для ветеринарии – зоошампунь.

Сделал он это совместно с микробиологами Казанской государственной медицинской академии и специалистами из Казанской государственной академии ветеринарной медицины.

На выходе получился инновационный шампунь для животных, обладающий комбинированным противомикробным и противоклещевым действием.

- На сегодня нами создан лабораторный образец, предназначенного для домашних животных. Этот зоошампунь не токсичен. Он состоит из комплекса поверхностно-активных веществ и действующего вещества, – цитирует пресс-центр КФУ молодого ученого. – Я жду результатов конкурса «Студенческий стартап». Если получу грант, то можно будет запустить разработку в производство.

По словам, Семена Романова, сейчас в мире нет ни одного шампуня для животных, который одновременно обладает противомикробным и противоклещевым действием.

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