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Общество28 июня 2022 10:59

Роскачество обнаружило в пломбире «Славица» кишечную палочку

В мороженом, выпускаемом в Набережных Челнах, также выявили превышение сахарозы
Алина АЛМАКАЕВА
При этом отмечается, что для изготовления этого пломбира использовали качественное молоко.

При этом отмечается, что для изготовления этого пломбира использовали качественное молоко.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Роскачества исследовали состав мороженого от 38 торговых марок. Так, пломбир компании «Славица» из Набережных Челнов получил 0 баллов. Помимо низкого содержания жира и белка, завышенной сахарозы, в нем нашли кишечную палочку.

При этом отмечается, что для изготовления этого пломбира использовали качественное молоко и в нем нет антибиотиков, растительных жиров и консервантов.

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