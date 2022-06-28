Роскачество обнаружило в пломбире «Славица» кишечную палочку

При этом отмечается, что для изготовления этого пломбира использовали качественное молоко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Роскачества исследовали состав мороженого от 38 торговых марок. Так, пломбир компании «Славица» из Набережных Челнов получил 0 баллов. Помимо низкого содержания жира и белка, завышенной сахарозы, в нем нашли кишечную палочку.

При этом отмечается, что для изготовления этого пломбира использовали качественное молоко и в нем нет антибиотиков, растительных жиров и консервантов.

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