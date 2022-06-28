Стали известны зарплаты новичков «Рубина»

Самая низка зарплата равна 600 тысячам рублей. Фото: Рамиль ГАЛИ

Стало известно, сколько в «Рубине» будут зарабатывать новые игроки казанского клуба, перешедшие в команду Леонида Слуцкого в летнее трансферное окно.

Так, по информации собственного источника корреспондента КП-Казань близкого к ситуации в клубе, самым высокооплачиваемым новичком стал ганский форвард Джоэль Фамейе с зарплатой в 1.5 миллиона рублей в месяц.

За ним идут Александр Мартынович (1 миллион рублей), Олег Иванов (1 миллион рублей), Александр Зотов (850 тысяч рублей), Дмитрий Кабутов (750 тысяч рублей), Валерий Чуперка (750 тысяч рублей), Артем Попов (750 тысяч рублей) и Камиль Муллин (600 тысяч рублей).

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось, что сам Леонид Слуцкий будет зарабатывать в следующем сезоне в «Рубине» один миллион рублей в месяц.

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