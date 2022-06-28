Жителя Татарстана после попытки ограбить банкомат отправили на принудительное лечение у психиатра

Парня так же приговорили к условному сроку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апастовском районе суд признал виновными в покушении на кражу 24-летнего местного жителя и его 38-летнего родственника из Казани. Мужчины признались в содеянном, сообщили в прокуратуре Татарстана.

На суде было доказано, что в декабре 2021 года родственники решили грабить банкомат в селе Большие Кокузы, который был установлен в местном Доме культуры. На дело пошли подготовившись. Так, старший из подельников привез из Казани различные инструменты, перчатки, обувь и мобильный телефон. Все это он передал своему сообщнику и послал к банкомату, а сам остался в стороне наблюдать за окружающей обстановкой.

Но у парня не получилось взломать банкомат, в котором, к слову, в тот момент было всего 240 тысяч рублей. Злоумышленникам пришлось уйти ни с чем. В последствии их задержали

- В итоге суд приговорил 38-летнего мужчину к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в один год, его соучастника к одному году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. При этом последнего также обязали пройти принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, - отметили в прокуратуре Татарстана.

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