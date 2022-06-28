Житель Татарстана насмерть забил родного брата обувной ложкой

Мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения на время следствия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 43-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Жертвой преступления стал родной брат подозреваемого, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Подозреваемый свою причастность к преступлению признал частично, пояснив, что убивать брата не хотел. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия, - также отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, утром 26 июня в селе Высокая Гора Высокогорского района в одной из квартир дома №224 «В» на улице Большая Красная подозреваемый выпивал вместе со своим 45 летним братом. Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. В ходе нее младший брат несколько раз ударил по голове старшего обувной ложкой. От полученных травм потерпевший скончался.

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