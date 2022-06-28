В Казани почти на неделю ограничат движение по улице Волгоградская

Ограничение будет носить частичный характер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилисты в столице Татарстана с 30 июня по 6 июля не смогут проехать по улице Волгоградская. В этот период времени там будет проходить реконструкция магистрального тепловода.

В связи с этим движение ограничат от здания №47 до здания №49 по улице Волгоградская (от пересечения Короленко и Волгоградской до пересечения Бондаренко и Волгоградской), а также по улице Короленко на участке от здания №49 до здания №34 по улице Волгоградская.

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