Китайский Haier вложил в Набережные Челны около 19 миллиардов рублей

В городе сейчас за 700 миллионов рублей ремонтируют дорогу к корпусам заводов корпорации. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что за последние годы китайская корпорация Haier инвестировала в город порядка 19 миллиардов рублей. При этом, по его словам, если сейчас на этом предприятии работают 1,5 тысячи человек, то через несколько лет их количество должно увеличиться до пяти тысяч.

Также Магдеев рассказал об итогах его встречи с представителем корпорации в России и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Так, промпарк компании в Набережных Челнах будет развиваться и дальше. Причем в это развитие входит и строительство общежития, и строительство спорткомплекса, а также ввод в эксплуатацию к концу 2022 года уже пятого по счету завода.

При этом, чтобы до производства местные рабочие могли добираться без всяких проблем в городе в этом году начали ремонтировать дорогу от Кузнечного кольца к корпусам завода. На это будет потрачено около 700 миллионов рублей. Как заверил Надиль Магдеев, в ближайшее время существующие сейчас там проблемы с трафиком будут решены в ближайшее время.

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