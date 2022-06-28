В Казани подростки создали полномасштабную копию советской боевой машины БА-64

Модель предназначена для показа на патриотических мероприятиях. Фото: Комитет по делам детей и молодежи Исполкома Казани.

Активисты и ребята из казанского коворкинга «Я сам» нашли подробную информацию и чертежи советской боевой машины БА-64. Они задумали создать ее копию в масштабе 1:1. Сначала оцифровали схемы и сделали уменьшенный макет, а затем приступили к работе над полномасштабной моделью. На все это ушло два года. Дело в том, что приходилось брать паузу. Подростковой клуб «Вертолет», где находился коворкинг, закрывался на ремонт. Работа продолжилась после того как проект переехал в клуб «Лимонад»

В итоге ее результатом стал опытный экземпляр из дерева. Его установили в детском лагере «Молодежный», где в копию добавили последние детали.

- Сейчас ребята вместе со специалистами планируют создать бронемашину БА-64 полностью в металле, - отметили в комитете по делам детей и молодежи Исполкома Казани.

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