В Казани начало суда над экс-председателя правления ИнтехБанка перенесли почти на два месяца

Сам фигурант этого дела свою вину уже признал, но только частично. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вахитовском районном суде Казани было принято решение о переносе начала рассмотрения уголовного дела экс-председателя правления ИнтехБанка. Причина тому ходатайство стороны защиты. Теперь сообщается, что процесс стартует 30 августа.

Сам фигурант этого дела свою вину уже признал, но только частично. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, бывшего банкира обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, занимая в свое время указанную должность, мужчина с марта 2013 по декабрь 2015 годов вопреки интересам ИнтехБанка и с целью получения выгоды для себя, а также иных лиц, выдал необеспеченные кредиты четырем подконтрольным фирмам, перечислил деньги на покупку неликвидных прав требования в две компании, а также заменил заемщика по кредитам.

Все это, как утверждается, привело к причинению ущерба банку на сумму более 713 миллионов рублей. В итоге в 2017 году ИнтехБанк Арбитражным судом Татарстана был признан банкротом.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram