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Общество28 июня 2022 6:26

Фаттахов приступил к работе на посту главы Центрального района Набережных Челнов

Коллективу нового начальника представил мэр города Наиль Магдеев
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
До этого Эдуард Фаттахов был депутатом и возглавлял местное отделение ПФР. Фото: nabchelny.ru

До этого Эдуард Фаттахов был депутатом и возглавлял местное отделение ПФР. Фото: nabchelny.ru

Экс-депутат горсовета Набережных Челнов и бывший руководитель местного ПФР Эдуард Фаттахов приступил к работе на новой должности – главы Центрального района города. Его коллективу представил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

- Успешно выполнял обязанности, был в числе лидеров. Думаю, что всё у него получится с учетом предыдущего опыта, с учетом знания города, с учетом опыта депутатской работы. Одним словом, мы сделали правильный выбор – сказал Магдеев.

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