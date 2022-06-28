Заслуженный экономист Татарстана хотел обмануть приятеля на 10 миллионов рублей и был приговорен к колонии

Подсудимого лишили звания почетного экономиста. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани суд признал 63-летнего заслуженного экономиста Татарстана виновным в покушении на мошенничество. Так, мужчина был приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Также суд постановил лишить виновного звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан», - отметили в надзорном ведомстве и добавили, что данный приговор пока не вступил в законную силу.

Тем не менее уже было доказано, что в сентябре 2019 года в ходе налоговой проверки в одной из местных фирм были обнаружены нарушения, по которым пришлось доплатить в казну более 111 миллионов рублей.

Подсудимый – приятель руководителя данной компании, предложил ему решить вопрос, подкупив сотрудника налоговой службы. Вот только бизнесмен ему не поверили и обо всем рассказал правоохранителям. Злоумышленника задержали при передаче ему 10 миллионов рублей якобы для взятки.

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