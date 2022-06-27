В марийском заповеднике «Большая Кокшага» на свет появилось три медвежонка

Увидев как мать встала на защиту потомства, люди поспешили отойти подальше. Фото: Павел КЛОКОВ

Они отметили, что эта та же самая медведица, которая в прошлом году так же произвела на свет троих медвежат, а теперь у нее новое потомство.

- Пока один из медвежат взобрался на дерево, двое игрались неподалеку. Медведица заметила нас, встала на задние лапы и начала отпугивать, - рассказал заместитель директора заповедника «Большая Кокшага» в области охраны окружающей среды Григорий Мосунов.

Сотрудники как могли засняли на камеру медвежат и поспешили уйти подальше от обеспокоенной мамаши.

Опасаясь медведицы, сотрудники заповедника смогли сделать снимки медвежонка на дереве только на большом отдалении. Фото: vk.com/kokshaga

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