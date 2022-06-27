Первые 98 татарстанских паломников отправились в хадж

Домой они вернуться только 21 июля. Фото: dumrt.ru

Из аэропорта Казани в хадж отправились первые две группы татарстанских паломников в каждой по 49 человек, в том числе и руководители. К ним также были прикреплены врачи от Минздрава Татарстана, которые будут следить за здоровьем паломников на протяжении всего пути.

Он, в свою очередь, выглядит следующим образом: самолетом до Стамбула, далее так же по воздуху до Джидды, а оттуда до Мекки уже на автобусе.

Добравшись до святых мест паломники в первую очередь совершит умру – малый хадж. В 2022 году большой хадж ориентировочно начнется 7 июля. Именно тогда татарстанские мусульмане отправятся в долину Мина и прочитают там полуденный, послеполуденный, вечерний, ночной и утренний намазы.

Далее они направятся на Арафу и весь день у подножия горы Рахмат будут совершать дуа. После паломники отправятся в долину Муздалифа и проведут там ночь, совмещая вечерний и ночные намазы. Только после утреннего намаза они вновь вернутся в Мину. В итоге хаджии вернутся в Татарстан 21 июля, сообщает Духовное управление мусульман республики.

Там, также напомнили, что в этом сезоне Саудовская Аравия выдвинула следующие требования: возраст паломников не должен превышать 65 лет, иметь 10-летний биометрический загранпаспорт со сроком окончания действия не менее шести месяцев на дату поездки, привиты вакциной «Спутник V» и перед поездкой сдать ПЦР-тест.

Всего на сезон хаджа 2022 года для России выделено 11 318 квот, из них 810 мест для Духовного управления мусульман Татарстана.

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