В Татарстане на капремонт шести школ выделят 429 миллионов рублей

деньги поступит из республиканского бюджета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Из республиканского бюджета направят 429 миллионов рублей на капремонт шести местных школ. Для поиска подрядчика на сайте госзакупок опубликовали соответствующий тендер.

Он должен будет закончить все работы до 1 декабря 2022 года. Итак, капремонт пройдет в Богородской средней школе (Пестречинский район), Мамаширской средней школе (Кукморский район), Базарно-Матакской средней школе (Алькеевский район), Савгачевской средней школе (Аксубаевский район), Большеатрясской начальной школе (Тетюшский район) и в Зиреклинском лицее (Новошешминский район).

В частности, в них починят кровлю, потолки, стены, окна, двери, фасады, а также проведут работы по инженерно-техническому обеспечению.

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