В Казани до 31 июля продлили ограничение движения по улице Хлебозаводская

Ограничения, в том числе, касаются и одной из парковок. Фото: Андрей МИРЕЙКО

До 31 июля в Казани частично перекрыт проезд по улице Хлебозаводская. Данное ограничение продлили из-за проводимых там работ по прокладке водопровода и канализации, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Так, проезд запрещен около зданий №1 и №1 к.2. Кроме того, частично закрыта парковка возле здания №1 к.4.

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