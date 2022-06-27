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Общество27 июня 2022 14:52

В Казани до 31 июля продлили ограничение движения по улице Хлебозаводская

Там идут работы по прокладке водопровода и канализации
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ограничения, в том числе, касаются и одной из парковок.

Ограничения, в том числе, касаются и одной из парковок.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

До 31 июля в Казани частично перекрыт проезд по улице Хлебозаводская. Данное ограничение продлили из-за проводимых там работ по прокладке водопровода и канализации, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Так, проезд запрещен около зданий №1 и №1 к.2. Кроме того, частично закрыта парковка возле здания №1 к.4.

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