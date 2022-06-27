В Татарстане на шести участках трассы М-7 «Волга» разрешенную скорость увеличили до 110 км/ч

Данное увеличение носит сезонный характер. Фото: Иван ВИСЛОВ

Чтобы увеличить пропускную способность и сократить время проезда на шести участках трассы М-7 «Волга» разрешили ездить со скоростью до 110 км/ч.

- Данное изменение носит сезонный характер, срок его действия может быть сокращен, например, из-за ухудшения погоды, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Итак, скорость до 100 км/ч, в том числе и для грузовиков с максимальной массой до 3,5 тонн, разрешена на следующих участках: км 861+900 – км 865+390, км 865+990 – км 867+600, км 879+500 – км 884, км 885 – км 896, км 975+300 – км 980+300, км 981+500 – км 985.

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