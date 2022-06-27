В Нижнекамске на забастовку вышли рабочие из Турции

Как утверждают сами рабочие, в последний раз им заплатили три месяца назад. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В очередной раз и массово свое недовольство в Нижнекамске решили показать рабочие из Турции, которые трудятся на компанию «Гемонт». Они вышли на забастовку. Как и раньше камнем преткновения стала зарплата, которая иностранцам выдается исходя курса доллара США. И если в прошлый раз ее выплатили без учета скачка перед началом марта – тогда договорились выплатить с учетом 90 рублей за доллар, то теперь терпение турецких рабочих лопнуло из-за ее задержки.

Как утверждают сами бастующие, в последний раз они получали зарплату три месяца назад.

- В прокуратуре Нижнекамска в курсе ситуации с долгами по зарплате в компании «Гемонт». Надзорным органом принимаются все необходимые меры, направленные на защиту трудовых прав работников предприятия. Ситуация также находится на особом контроле в аппарате республиканской прокуратуры, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Отметим, что перед этим холдинг СИБУР расторг договор с компанией «Гемонт» из-за того, что ее строители не укладывались по работе в установленные сроки.

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