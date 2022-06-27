В казанском зоопарке «Река Замбези. Африка» у семейства мартышек Бразза пополнение

У этих обезьян очень богатый рацион - от свежих фруктов и овощей до орехов, меда, яиц, творога, фиников курицы, гречки и йогурта. Фото: vk.com/kazzoobotsad

У самки мартышки Бразза Муфасы родился первенец, правда, пол малыша пока неизвестен даже сотрудникам казанского зоопарка «Река Замбези. Африка». Отец ребенка самец Игорь. Теперь в столице Татарстана обитает пять особей мартышек Бразза: два самца, две самки и малыш.

- Молодая мама обеспечена всеми необходимыми витаминами и отличными жилищными условиями, чтобы вырастить крепкого и здорового малыша, - сообщили в казанском зоопарке «Река Замбези. Африка».

Отмечается, что у этих обезьян очень богатый рацион - от свежих фруктов и овощей до орехов, меда, яиц, творога, фиников курицы, гречки и йогурта.

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