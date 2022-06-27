В Казани за последние пять лет отремонтировали 80% подростковых клубов

Ремонт в молодежных центрах города продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение последних пяти лет в Казани отремонтированы и соответствуют современным требованиям 80% подростковых клубов, а число занимающихся в них ребят выросло до 25%, то есть до 17 тысяч человек. При этом в клубах 82% кружков и секций бесплатные, сообщил 27 июня на еженедельном совещании в мэрии Казани глава города Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, сейчас подростковые клубы – это не только место досуга, но и пространство, где можно получить современные компетенции. Так, например, в клубе «Арлекино» появился кружок роботехники, в «Икаре» - швейная мастерская, а в центре «Лимонад» был создан техноковоркинг.

На данный момент, в Казани работают 88 подобных объектов. В частности у объединения «Подросток» насчитывается 64 клуба и один лагерь, в центре «Ял» – 11 лагерей, у центра «Доверие» – 10 отделений, а также осуществляют свою деятельность КМЦ им.А.Гайдара и центр «Дуслык».

Что же касается ремонта, то он продолжается. Так, работы идут в молодежных центрах «Вертолет» и «Сандугач». В первом из них организуют полноценный крытый спортзал, многофункциональные пространства для молодежи, студию звукозаписи, а во втором - молодежный продюсерский центр с профессиональным звуковым и видеооборудованием.

Кроме того, в последующие пять лет в Казани количество подростково-молодежных центров хотят увеличить до 100, а также создать на их базе технологический кластер.

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