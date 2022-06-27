В Татарстане члена ОПГ «Мамшовские» будут судить за убийства 22-летней давности

Выйти на след подозреваемого удалось лишь год назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела 41-летнего жителя Нижнекамска. Мужчину обвиняют в убийствах, покушении на убийство и в незаконном обороте оружия. Все материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Свою причастность к совершению указанных преступлений обвиняемый не признал, - также отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, являясь членом ОПГ «Мамшовские» и выполняя поручение лидера группировки, в начале 2000 года вместе с другим членом ОПГ купили два пистолета марки «ПМ». Им было поручено убить конкурента - лидера ОПГ «Вахитовские». Так, в марте того же года, обвиняемый вместе с подельником подкараулил свою жертву вместе с водителем около дома №28 на улице Сююмбике и расстрелял. Так, по версии следствия, фигурант дела произвел не менее пяти выстрелов, от которых потерпевший скончался. При этом нападавшие решили также избавиться от свидетеля – того самого водителя. Вот только у обвиняемого кончились патроны, зато подельнику удалось ранить свидетеля.

Далее уже в конце ноября 2000 года, действуя все так же в интересах ОПГ «Мамшовские», обвиняемый вместе с подельниками во дворе одного из домов Набережных Челнов напали на начальника головной насосной станции ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». Мужчина выявлял незаконные врезки и не давал воровать нефтепродукты. Его забили насмерть металлической арматурой.

Тогда проверялись различные версии, но выйти на подозреваемого так и не удалось. Пришлось даже приостановить расследование уголовного дела. Лишь спустя 21 год правоохранителям стала видна вся картина и мужчину задержали.

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