Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолодании до +14

Погода начнет улучшаться только с приходом выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 28 июня, ночью на территории республики местами все еще будут наблюдаться грозовые дожди, а днем на погоду в регионе начнет оказывать влияние гребень холодного северного антициклона, поэтому осадки маловероятны, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

При этом там предупредили, что северный ветер принесет в республику похолодание – в светлое время суток температура воздуха будет в пределах от +14 до +19.

В среду, 29 июня, ситуация с погодой не измениться – будет сухо и холодно. Только в четверг, 30 июня, начнет понемногу теплеть – днем от +17 до +22 градусов. Правда, при прохождении атмосферного фронта местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, а ветер усилится до 17 м/с.

Далее – 1 и 2 июля, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике погода постепенно начнет улучшаться. Так, в субботу дожди прекратятся, а температура воздуха днем будет в пределах от +19 до +23 градусов.

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