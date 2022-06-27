В Чебоксарах во время пожара в квартире погибли два человека

Причины произошедшего сейчас устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

26 июня в 23.26 в Чебоксарах в доме №25 по улице Совхозная произошел пожар. Загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже. Во время тушения огня из дома эвакуировали пять человек, сообщили в МЧС Чувашии.

- С признаками отравления продуктами горения троих жильцов с верхних этажей доставили в токсикологическое отделение БСМП, - отметили в ведомстве.

В квартире, где произошло возгорание, пожарные обнаружили тела двух человек - 62- летнего мужчины и его 37-летней дочери. Причины произошедшего сейчас устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории.

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