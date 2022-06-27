1 сентября в 20 школах Казани заработают психолого-педагогические классы

Желания в них пойти уже изъявили более 400 детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новом учебном году по аналогии с классами с углубленным изучением других предметов в 20 школах Казани заработают профильные психолого-педагогические классы. Желания в них пойти уже изъявили более 400 детей.

Отмечается, школьники в этих классах будут не только изучать основы педагогики и психологии, но и выстраивать стратегию личностного роста, а также осваивать навыки проектной деятельности, посещать мастер-классы и обмениваться мнениями с профессорами в формате диалога на равных. Впоследствии данные ученики даже смогут стать вожатыми в лагере при образовательном учреждении.

- Наша задача – помочь детям в быстро меняющемся мире найти себя и свое призвание, - прокомментировал открытие данных классов мэр Казани Ильсур Метшин..

Учебная программа для психолого-педагогических классов была создана в КФУ.

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