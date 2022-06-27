В Татарстане сын на самодельном квадроцикле перевернулся и насмерть придавил свою мать

Квадроцикл не смог взобраться на гору и покатился вниз. Фото: ОМВД России по Тукаевскому району

27 июня в Тукаевском районе 37-летний местный житель поехал на самодельном квадроцикле с прицепом за сеном. Вместе с ним отправились его 63-летняя мать и 11-летний племянник. В итоге около деревни Евлево они не смогли заехать на гору. Квадроцикл начал катиться обратно вниз и перевернулся и насмерть придавил мать водителя. Также травмы руки получил и мальчик. Его с места происшествия увезли в БСМП Набережных Челнов.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, ее ход и результаты контролируются районной прокуратурой. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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