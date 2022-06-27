Жителя Казани будут судить за угрозы убить пятилетнюю внучку

Мужчина поругался с сыном и схватился за нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 62-летнего жителя Казани из-за его угроз об убийстве. Мужчину уже полностью признал свою вину, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- После утверждения обвинительного заключения все материалы дела были отправлены на рассмотрение в суд, - также отметили в надзорном ведомстве.

Как полагается следствие, вечером 13 апреля у себя в квартире на улице Амирхана во время застолья обвиняемый по пьяни поругался со своим сыном. В пылу мужчина схватил нож и из мести пригрозил убить свою пятилетнюю внучку.

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