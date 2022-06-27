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Спорт27 июня 2022 10:09

«Рубин» расторг контракт с нападающим Иваном Игнатьевым

Это было сделано по обоюдному согласию
Алина АЛМАКАЕВА
Согласно расторженному договору, 23-летний футболист должен был выступать за «Рубин» вплоть до лета 2024 года. Фото: rubin-kazan.ru

Согласно расторженному договору, 23-летний футболист должен был выступать за «Рубин» вплоть до лета 2024 года. Фото: rubin-kazan.ru

Казанский клуб расторг контракт с нападающим Иваном Игнатьевым, хотя 23-летний футболист по нему должен был выступать за «Рубин» вплоть до лета 2024 года.

- Решение о прекращении договора было принято по обоюдному согласию, - отметили пресс-службе клуба.

Отметим, что Игнатьев выступал за казанскую команду с 2019 года. За это время он принял участие в 40 матчах, забил три гола и сделал три голевые передачи.

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