В Казани на прошлой неделе родители назвали своих новорожденных детей Теодором, Эстеллой, и Афиной

Всего за неделю в городе было зарегистрировано рождение 358 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую отчетную неделю в Казани было зарегистрировано появление на свет 358 детей. Из них 176 мальчиков и 182 девочки, сообщает ЗАГС города.

При этом его специалисты составили список самых популярных и редких имен, которыми на указанной неделе родители называли своих новорожденных детей.

Так, в этот раз в число самых часто используемых попали: Амир, Эмин, Арсений, Эмилия, Азалия и Ясмина. Реже же всего горожане использовали следующие имена: Рим, Анатолий, Идрис, Теодор, Эстелла, Афина, Эвия и Эллина.

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