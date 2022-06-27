В Набережных Челнах маршрутка сбила двух детей

Степень виновности каждого участника данного дорожно-транспортного происшествия установят сотрудники ГИБДД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 26 июня в Набережных Челнах на перекресте проспекта Фоменко маршрутный автобус №9, который двигался со стороны Сармановского тракта, сбил двух детей – 6-ти и 8-ти летнюю девочек. С места ДТП их увезли в больницу, где диагностировали ушибы и ссадины.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего, а также степень виновности каждого участника данного дорожно-транспортного происшествия.

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