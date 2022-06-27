В Казани из-за отравления угарным газом семьи с двумя детьми возбудили уголовное дело

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту отравления угарным газом семьи из четырех человек в Казани возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В результате произошедшего из квартиры дома №35А на улице Беломорская были госпитализированы женщина, а также дети в возрасте 16-ти и 14-ти лет, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - также отметили в ведомстве.

По версии следователей, вечером 26 июня в полицию обратился 37-летний мужчина. Он сообщил, что в его квартире вдруг стало плохо ему, его супруге, а дети потеряли сознание.

Расследование данного дела на контроль взяла прокуратура Казани. Одновременно с этим надзорный орган вместе с профильными ведомствами проводит проверку обеспечения безопасности при использовании и содержании газового оборудования в доме, где произошло отравление семьи, сообщили в прокуратуре Татарстана.

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