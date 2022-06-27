Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов принял участие в кибер-турнире по Mortal Kombat

Правда, мэр Йошкар-Олы так и не сообщил какое же место он занял в турнире. Фото: vk.com/evmaslov12

В столице Марий Эл в преддверии Дня молодежи-2022 прошел интернет-фестиваль, который открыл мэр города Евгений Маслов. На не, помимо лекций, организовали кибер-турниры и по UFC, FIFA и Mortal Kombat.

В последнем свои навыки джойстиком проверил и сам градоначальник.

- Мы рады, что в нашей республике живут такие инициативные ребята, которые делают интересные мероприятия для молодого поколения, - оценил фестиваль Евгений Маслов на своей официальной странице в соцсети.

Правда, мэр Йошкар-Олы так и не сообщил какое же место он занял в турнире.

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