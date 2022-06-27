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Общество27 июня 2022 7:01

Жители Казани ищут сотрудников IKEA для участия в финальной распродаже

Магазин окончательно уходит из России и реализует остатки товара только среди своих работников
Алина АЛМАКАЕВА
По некоторой информации, сна закрытой распродаже сотрудникам магазина сделают скидку 15% на все.

По некоторой информации, сна закрытой распродаже сотрудникам магазина сделают скидку 15% на все.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители столицы Татарстана начали искать сотрудников IKEA с помощью объявлений в соцсетях. Так горожане хотят принять участие в финальной распродаже, которая будет в конце июня. Компания окончательно уходит из России и реализует остатки товара только среди своих работников.

По данным неофициальных источников и данным из социальных сетей, сотрудникам IKEA сделают 15% скидку. Этим и решили воспользоваться жители Казани, готовые купить через работников нужный им товар.

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