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Общество27 июня 2022 6:28

В Татарстане из-за грозы и сильного ветра объявили штормовое предупреждение

Ненастье будет влиять на погоду в республике до самого вечера
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ожидается шквалистый ветер до 27 м/с.

Ожидается шквалистый ветер до 27 м/с.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В этот понедельник, 27 июня, с 14.00 до 22.00 на территории региона и непосредственно в Казани ожидается сильный ветер до 27 м/с, а также ливни, грозы и град. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС Татарстана.

Отметим, что согласно последним прогнозам Гидрометцентра республики, в регионе в понедельник днем температура воздуха должна быть в пределах от +24 до +29 градусов.

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