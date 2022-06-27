В Татарстане из-за грозы и сильного ветра объявили штормовое предупреждение

Ожидается шквалистый ветер до 27 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этот понедельник, 27 июня, с 14.00 до 22.00 на территории региона и непосредственно в Казани ожидается сильный ветер до 27 м/с, а также ливни, грозы и град. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС Татарстана.

Отметим, что согласно последним прогнозам Гидрометцентра республики, в регионе в понедельник днем температура воздуха должна быть в пределах от +24 до +29 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram