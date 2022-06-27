В Набережных Челнах на Дне молодежи-2022 во время концерта Gayazovs Brothers произошли драки

Праздник посетили более 110 тысяч человек. Фото: nabchelny.ru

День молодежи-2022 в Набережных Челнах, который отмечался 25 июня, посетили более 110 тысяч человек. Не обошлось без инцидентов. Так, на концерте с участием Gayazovs Brothers произошли сразу две драки.

Причем первая из них началась почти перед самым началом выступления. По предварительной информации, зрители не поделили место у забора. Этот конфликт удалось быстро уладить.

Вторая драка произошла чуть ли не у самой сцены. Одному из зрителей не понравилась серьга в ухе молодого человека, и он порвал его, сообщает Татарстан-24.

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