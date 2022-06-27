В Казани двоих детей увезли в больницу после отравления угарным газом

Мальчика и девочку срочно доставили в ДРКБ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 26 июня в экстренные службы Казани поступила информация о том, что в квартире дома №35А на улице Беломорская угарным газом отравились три человека, двое из них дети, - отравление средней степени тяжести.

Так, 15-летняя девочка и 13-летний мальчик были госпитализированы в ДРКБ, а 38-летняя женщина от госпитализации отказалась.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

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