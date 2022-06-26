Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июня 2022 13:03

В Чувашии из-за жары объявили «оранжевый» уровень опасности

В лесах местами чрезвычайная и высокая пожароопасность
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Также в регионе прогнозируется гроза и сильный ветер.

Также в регионе прогнозируется гроза и сильный ветер.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Исходя из прогноза Гидрометцентра Чувашии в республике МЧС объявило об «оранжевом» уровне опасности. Так, в понедельник 27 июня, в регионе днем местами ожидается гроза и сильный ветер до 14 м/с, а также 29-градусоная жара.

- В лесах местами чрезвычайная и высокая пожароопасность, - ответили в Гидрометцентре Чувашии.

Во время жары жителям республике советуют носить одежду светлых тонов, головные уборы и побольше пить воды.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram