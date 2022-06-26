В Чувашии из-за жары объявили «оранжевый» уровень опасности

Также в регионе прогнозируется гроза и сильный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Исходя из прогноза Гидрометцентра Чувашии в республике МЧС объявило об «оранжевом» уровне опасности. Так, в понедельник 27 июня, в регионе днем местами ожидается гроза и сильный ветер до 14 м/с, а также 29-градусоная жара.

- В лесах местами чрезвычайная и высокая пожароопасность, - ответили в Гидрометцентре Чувашии.

Во время жары жителям республике советуют носить одежду светлых тонов, головные уборы и побольше пить воды.

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