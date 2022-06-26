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Общество26 июня 2022 12:27

В Марий Эл назвали самые популярные имена для детей в мае 2022 года

Рейтинг составили специалисты министерства внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В список вошли 12 имен.

В список вошли 12 имен.

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Специалисты министерства внутренней политики Марий Эл проанализировали ситуацию с рождением детей на территории республике и составили список самых популярных имен для новорожденных, которыми их нарекли родители в мае 2022 года.

Так, среди мальчиков в республике самыми распространенными именами стали: Артем, Илья, Александр, Егор, Иван и Кирилл. А среди девочек: София, Мария, Виктория, Дарья, Елизавета и Алиса.

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