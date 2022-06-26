В Татарстане количество коек для больных коронавирусом сократили до 627

По сравнению с февралем коечный фонд для ковидных пациентов сократился на 90%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Татарстане в последний месяц не превышает 60 случаев, а за последнюю неделю темп распространения болезни и вовсе сократился на 23%. Сейчас, по данным Минздрава Татарстана, для инфицированных коронавирусом в ковидных госпиталях республики развернуто всего 627 коек, из которых свободными на данный момент остается пять процентов.

Для сравнения, в феврале в регионе для таких пациентов было развернуто порядка 4,5 тысяч коек. Но тогда вовсю шел рост распространения нового штамма коронавируса – «омикрон». В сутки выявляли более двух тысяч новых случаев заражения.

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