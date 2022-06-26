Ночью в Казани иномарка на скорости врезалась в светофор, один человек погиб

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошедшей ночью в Казани на улице Габишева в Казан произошло смертельное ДТП. Та на скорости автомобиль Toyota Camry врезался в бетонную опору светофора. В результате аварии на месте погиб водитель иномарки. Также различные травмы получили и два его пассажира. Пострадавших доставили в больницу. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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